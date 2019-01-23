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Kulüpten yapılan açıklamada "Ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir" dense de kulübün geleceği şimdilik aydınlık görünmüyor.