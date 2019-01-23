Süper Lig tarihinde 31 sezon mücadele veren, bir zamanlar büyüklere kök söktüren, şampiyonluk yarışı veren Gaziantepspor'dan şoke eden haber geldi. Kötü günler yaşayan kulüp, TFF 2. Lig'de kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir" dense de kulübün geleceği şimdilik aydınlık görünmüyor.
HTSPOR.COM / AHMET HAMDİ GİRGİN
Bir zamanlar Süper Lig'in gediklisi olan takımların birçoğu alt liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Hatta ekonomik sıkıntılara dayanamayıp kapatılanlar bile var. İşte o kulüplerin son durumları:
Altay
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 41
Şu an bulunduğu lig: Spor Toto 1. Lig
İstanbulspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 23
Şu an bulunduğu lig: TFF 1. Lig
Kocaelispor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 20
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 3. Grup
Karşıyaka
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 16
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup
Vefa
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig
Zonguldak Kömürspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
Ankara Demirspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
Sarıyer
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
Erciyesspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13
KAPATILDI
Türk Telekom
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 12
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
Orduspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
Ordu 1. Amatör Ligi
Diyarbakırspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
2013 yılında maddi problemler nedeniyle kapatıldı
Malatyaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
Şu an bulunduğu lig: Malatya Amatör Ligi
Sakaryaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
İzmirspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10
Şu an bulunduğu lig: İzmir Amatör Ligi
Şekerspor - Adı birçok kez değişen kulüp son olarak Turanspor ismiyle mücadele ediyor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10
Şu an bulunduğu lig: Ankara Amatör Ligi
Feriköy
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 9
Şu an bulunduğu lig: Süper Amatör Lig
Beykoz 1908
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8
Şu an bulunduğu lig: Süper Amatör Lig
Keçiörengücü
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
Fatih Karagümrük
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
Manisaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
Vanspor (Van Büyükşehir Belediyespor 2014'te bünyesine katıldı)
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 5
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup
Zeytinburnuspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 5
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme
Aydınspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig
Bakırköyspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme
Çanakkale Dardanelspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig
Erzurumspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3
Takım kapatıldı
Akçaabat Sebatspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: Trabzon amatör küme
Alibeyköyspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup
Beyoğluspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme
Hacettepe
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup
Yeşildirek
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör
Yozgatspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig
Balıkesirspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2
Şu an bulunduğu lig: Spor Toto 1. Lig
Bucaspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1
Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 3. Grup
Kahramanmaraşspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1
Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup
Kırıkkalespor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1
Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig 6. Grup
Petrol Ofisi
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1
Kulüp kapatıldı
Siirtspor
Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1
Kulüp kapatıldı
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