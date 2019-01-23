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Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede?

Giriş: 23.01.2019 - 10:20 | Güncelleme:  

Yıllarca Süper Lig'de büyüklerin korkulu rüyası olan, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan, futbolseverlere keyifli anılar bırakan unutulmaz takımlar eriyor...

  • 1 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    1 | 42

    Süper Lig tarihinde 31 sezon mücadele veren, bir zamanlar büyüklere kök söktüren, şampiyonluk yarışı veren Gaziantepspor'dan şoke eden haber geldi. Kötü günler yaşayan kulüp, TFF 2. Lig'de kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı aldı.

  • 2 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    2 | 42

    Kulüpten yapılan açıklamada "Ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir" dense de kulübün geleceği şimdilik aydınlık görünmüyor.

  • 3 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    3 | 42

    HTSPOR.COM / AHMET HAMDİ GİRGİN

    Bir zamanlar Süper Lig'in gediklisi olan takımların birçoğu alt liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Hatta ekonomik sıkıntılara dayanamayıp kapatılanlar bile var. İşte o kulüplerin son durumları:

  • 4 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    4 | 42

    Altay

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 41

    Şu an bulunduğu lig: Spor Toto 1. Lig

  • 5 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    5 | 42

    İstanbulspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 23

    Şu an bulunduğu lig: TFF 1. Lig

     

  • 6 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    6 | 42

    Kocaelispor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 20

    Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 3. Grup

  • 7 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    7 | 42

    Karşıyaka

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 16

    Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup

  • 8 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    8 | 42

    Vefa

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14

    Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig

  • 9 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    9 | 42

    Zonguldak Kömürspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 14

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup

  • 10 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    10 | 42

    Ankara Demirspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 11 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    11 | 42

    Sarıyer

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 12 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    12 | 42

    Erciyesspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 13

    KAPATILDI

  • 13 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    13 | 42

    Türk Telekom

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 12

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup

  • 14 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    14 | 42

    Orduspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11

    Ordu 1. Amatör Ligi

  • 15 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    15 | 42

    Diyarbakırspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11

    2013 yılında maddi problemler nedeniyle kapatıldı

  • 16 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    16 | 42

    Malatyaspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11

    Şu an bulunduğu lig: Malatya Amatör Ligi

     

  • 17 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    17 | 42

    Sakaryaspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 11

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 18 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    18 | 42

    İzmirspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10

    Şu an bulunduğu lig: İzmir Amatör Ligi

  • 19 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    19 | 42

    Şekerspor - Adı birçok kez değişen kulüp son olarak Turanspor ismiyle mücadele ediyor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 10

    Şu an bulunduğu lig: Ankara Amatör Ligi

     

  • 20 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    20 | 42

    Feriköy 

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 9

    Şu an bulunduğu lig: Süper Amatör Lig

  • 21 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    21 | 42

    Beykoz 1908

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8

    Şu an bulunduğu lig: Süper Amatör Lig

  • 22 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    22 | 42

    Keçiörengücü

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 8

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 23 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    23 | 42

    Fatih Karagümrük

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup

  • 24 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    24 | 42

    Manisaspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 6

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 25 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    25 | 42

    Vanspor (Van Büyükşehir Belediyespor 2014'te bünyesine katıldı)

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 5

    Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup

  • 26 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    26 | 42

    Zeytinburnuspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 5

    Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme

  • 27 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    27 | 42

    Aydınspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3

    Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig

     

  • 28 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    28 | 42

    Bakırköyspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3

    Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme

  • 29 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    29 | 42

    Çanakkale Dardanelspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3

    Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig

     

  • 30 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    30 | 42

    Erzurumspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 3

    Takım kapatıldı

  • 31 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    31 | 42

    Akçaabat Sebatspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: Trabzon amatör küme

  • 32 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    32 | 42

    Alibeyköyspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 2. Grup

  • 33 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    33 | 42

    Beyoğluspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör küme

  • 34 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    34 | 42

    Hacettepe

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Beyaz Grup

  • 35 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    35 | 42

    Yeşildirek

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: İstanbul amatör

  • 36 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    36 | 42

    Yozgatspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig

  • 37 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    37 | 42

    Balıkesirspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 2

    Şu an bulunduğu lig: Spor Toto 1. Lig

  • 38 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    38 | 42

    Bucaspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1

    Şu an bulunduğu lig: 3. Lig 3. Grup

  • 39 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    39 | 42

    Kahramanmaraşspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1

    Şu an bulunduğu lig: 2. Lig Kırmızı Grup

  • 40 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    40 | 42

    Kırıkkalespor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1

    Şu an bulunduğu lig: Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

  • 41 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    41 | 42

    Petrol Ofisi

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1

    Kulüp kapatıldı

  • 42 Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede? (Gaziantepspor kapatıldı mı?)
    42 | 42

    Siirtspor

    Süper Lig'de yer aldığı sezon sayısı: 1

    Kulüp kapatıldı

     

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