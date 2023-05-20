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Bir zamanlar ünlüler

Özlü sözde olduğu gibi; "Sakın eski güzel günlerini unutma. Çünkü gelecek, geçmiş kadar insaflı olmayabilir." Ya da sözlerini Mehmet Soyaslan’ın yazdığı ‘Resimdeki Gözyaşı’ adlı şarkı da olduğu gibi; “Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsan bak o zaman resmime.” Gelin bugün eski günleri, 'Bir Zamanlar İstanbul' ve 'Bir Zamanlar Ünlüler' olarak iki bölüm halinde yâd edelim

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  • Bir zamanlar ünlüler
  • Bir zamanlar ünlüler

    Dolmabahçe (1975)

    Lüks otelin önünde tarlasını süren bir çiftçi.
  • Bir zamanlar ünlüler

    Sultanahmet (1930'lu yıllar)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Saraçhane  (1930'lu yıllar)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Şişhane Yokuşu (1984)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Cağaloğlu Yokuşu (1991)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Galata Kulesi (1889)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Taksim Gezi Parkı (1960'lı yıllar)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Saraçhane (1958)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Dolmabahçe (1960)

    Kim bilir kimler, o zamanki adı İnönü Stadyumu olan bu stadyumda maç seyretti.
  • Bir zamanlar ünlüler

    Kadıköy (1930'lu yıllar)

    Fenerbahçe Stadyumu'nun dili olsa da o yıllarda yapılan maçlarda yaşananları anlatsa. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    At Meydanı (1900'lü yıllar)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Divanyolu (1915)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Beyazıt (1918)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Mercan (1880'li yıllar)
  • Bir zamanlar ünlüler

    Kanlıca (1960'lı yıllar)

    Vakit, yoğurt yeme vakti. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Taksim (1928)

    Cumhuriyet Anıt'ı olmasa tanımak söz konusu bile değil. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Karaköy (1956)

    Liman inşaatının başladığı gün. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Eminönü (1960)

    Bir seyyar satıcı, müşterilerini bekliyor. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Eminönü (1940'lı yıllar)

    Günümüzde olduğu gibi o yıllarda da her daim kalabalık. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    İncelik Araba Vapuru (1871)

    Motorlu değil, atlı arabaları taşıyordu. 
  • Bir zamanlar ünlüler
  • Bir zamanlar ünlüler

    Ayhan Işık'ın cenaze töreni (16 Haziran 1979)

    Yareni Sadri Alışık'ın büyük üzüntü yaşadığı günlerden biri. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Fatma Girik - Neriman Köksal - Kirk Douglas
  • Bir zamanlar ünlüler

    Engin Çağlar - İzzet Günay - Süleyman Turan - Fikret Hakan - Aytaç Arman - Halil Ergün - Türkan Şoray - Nejat Yavaşoğulları
  • Bir zamanlar ünlüler

    Sadri Alışık - Çolpan İlhan - Attila İlhan 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Yalancı Yarim' (1973)

    Zeki Alasya - Halit Akçatepe - Münir Özkul - Emel Sayın - Tarık Akan - Mürüvvet Sim 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Ayhan Işık 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Mehmet Uğur - Tevfik Şen - Yusuf Çetin 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Bitmeyen Yol' (1965)

    Aydemir Akbaş - Bilge Şen - Duygu Sağıroğlu - Tuncel Kurtiz 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Devlet Kuşu' (1980)

    Memduh Ün - Kemal Sunal - Reha Yurdakul - Zafer Par 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Baldız' (1975)

    Mete İnselel - Ali Şen 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Savulun Battal Gazi Geliyor (1973)

    Cüneyt Arkın

     
  • Bir zamanlar ünlüler

    Kartal Tibet - Sema Özcan 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Şener Şen - Derya Baykal - Ayşen Gruda - Şevket Altuğ 

    'Hababam Sınıfı Müzikali'nin İzmir turnesinde havuz başında dinleniyorlar.  
  • Bir zamanlar ünlüler

    Şevket Altuğ  - Halit Akçatepe - Genco Erkal - Arif Erkin - Bilge Şen - Mehmet Akan (1970'li yıllar)

    Dostlar Tiyatrosu'nun o dönemdeki kadrosu. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Sevimli Haydut (1961)

    Türkan Şoray - Ayhan Işık

    Türkan Şoray, oyunculuğa henüz bir yıl öne başlamış olsa da 9'uncu filmi için kamera karşısında.

    Türkan Şoray, gelecekte, 'Dünyada başrol oyuncusu olarak en çok filmde rol alan kişi' unvanına sahip olacağının işaretini o günlerden vermiş. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Naşit Özcan - Adile Naşit 

    O günlerde Türk tiyatrosunun usta ismi Naşit Özcan'dı. Kızı ise aynı payeye gelecekte Türk sineması adına sahip olacaktı. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Delisin' (1975)

    Necla Nazır - Tarık Akan

    Birlikte 6 filmde rol aldılar.
    Kanımca en etkili filmleri 1983 yapımı 'Kuduz'du. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Küçük Ev' (1977)

    Beyk İmamverdi - Necla Nazır 

    1974 - 1983 arasında yayınlanan ABD dizisinden aynı adla sinemaya uyarlandı. 
    Dizi, o yıllarda küresel ölçekte büyük ilgi görmüştü. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Sakar Şakir (1977)

    Kemal Sunal 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Züğürt Ağa' (1985)

    Şener Şen 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Tosun Paşa' (1976)

    Müjde Ar - Kemal Sunal 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Fatma Girik - Türkan Şoray 

    Yarenlerin birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiği gün. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Umut Dünyası' (1973)

    Necla Nazır - Tarık Akan 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Şafak Bekçileri' (1963)

    Göksel Arsoy 

    Film; Türk sinemasının 'Top Gun'ı, Göksel Arsoy ise 'Altın Çocuk'uydu. 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Sisli Hatıralar (1972)

    Türkan Şoray - Tarık Akan 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Piraye Uzun - Feridun Karakaya - Emel Sayın - Ayhan Işık 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Sakar Şakir' (1977)

    Kemal Sunal 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Vahşi Gelin' (1978)

    Gülşen Bubikoğlu - Cüneyt Arkın 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Korkusuz Korkak' için anlaşma imzalama anı (1979)

    Kemal Sunal
  • Bir zamanlar ünlüler

    Cannes Film Festivali (1974)

    Giuliano Gemma - Filiz Akın - Bud Spencer 
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Arkadaş' (1974)

    Azra Balkan - Yılmaz Güney - Kerim Afşar - Melike Demirağ
  • Bir zamanlar ünlüler

    'Bana Derler Külhanlı' (1964)

    Suzan Avcı - Tamer Yiğit
  • Bir zamanlar ünlüler

    Sunal Ailesi piknikte

    Ali Sunal - Gül Sunal - Ezo Sunal - Kemal Sunal 
  • Bir zamanlar ünlüler

    Serap Işıyan - Ayhan Işık

    Ayhan Işık kızıyla görülüyor.

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