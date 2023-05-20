'Sevimli Haydut (1961)

Türkan Şoray - Ayhan Işık

Türkan Şoray, oyunculuğa henüz bir yıl öne başlamış olsa da 9'uncu filmi için kamera karşısında.





Türkan Şoray, gelecekte, 'Dünyada başrol oyuncusu olarak en çok filmde rol alan kişi' unvanına sahip olacağının işaretini o günlerden vermiş.