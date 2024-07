Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

"Cold Little Heart" ve "Hate&Love" adlı iki harika eserin sahibi Michael Kiwanuka'dan bir harika eser daha: "Floating Parade".

Bu şarkıda da Kiwanuka'nın karakterindeki o sakin duygusal hava hakim. Güçlü vokal performansı, kendine has sesi ile vintage soul etkilerinin karışınından işte böyle sakinlik barındıran bir eser çıkıyor.

"We can't be stronger than life itself

We can be solid but hardly make a dent

So I'll be a full on child for a while

And we'll reach out to that floating parade

Don't wait"