Birbirinden iddialı yapımlar Show TV'de!

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Hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken birbirinden iddialı yapımlar ve daha fazlası Show TV'de izleyicilerle bir araya geliyor.

Koçovalı ailesinin Çukur için verdikleri heyecan dolu mücadelenin ekranlara geldiği fenomen dizi Çukur, pazartesi saat 20.00'de,

7'den 70'e herkesin severek izlediği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show, salı saat 20.00'de,

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanan Alev Alev, perşembe saat 20.00'de,

Adalet mücadelesinde en zirveye savaş açan Ramo, cuma saat 20.00'de,

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, cumartesi saat 20.00'de,

Taksici Ali Rıza'nın, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatan Arıza, pazar saat 20.00'de Show TV'de sizleri bekliyor.

İşte Show TV'nin Genel Tanıtımı;