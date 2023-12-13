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        Haberler Magazin Birce Akalay: Çok kötü olaylar yaşadık - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Çok kötü olaylar yaşadık

        Birce Akalay, 2023'ü ve son dönemde Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Dünya bu haldeyken bizler gülmeye çalışıyoruz" diyen Akalay, "Çok kötü olaylar yaşadık bu sene. Filistin zulmü devam ediyor. Ben kendi acılarıma acı diyemem artık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:57
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalay; "İyiyim şu an dinleniyorum. Bir yandan ara ara çalışıyorum. İş bitti de durdum diyemem ama biraz daha çalışmalar var. Biraz da ailenin yanına kaçmayı düşünüyorum, bakacağız" dedi.

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        2023'ü değerlendiren Birce Akalay, son dönemde Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaş hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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        "ZOR BİR SENEYDİ"

        Birce Akalay, "Dünya bu haldeyken bizler gülmeye çalışıyoruz. Çok kötü olaylar yaşadık bu sene. Olumsuzlukları işimize dahil etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem ülkemizde hem dünyada yaşanan bir çok felaket mevcut. Hâlâ deprem yaraları sarılmadı, hâlâ Filistin zulmü devam ediyor. Ben kendi acılarıma, acı diyemem artık. Biz elimizden geldiği kadar iyi kalmaya çalışıyoruz ama dünya git gide kötü bir yer olmaya devam ediyor. Zor bir seneydi 2023... Bu sene hakkında daha da fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok olumlu geçtiğini söyleyemeyeceğim" diye konuştuktan sonra oradan ayrıldı.

        #birce akalay
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