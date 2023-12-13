Birce Akalay: Çok kötü olaylar yaşadık

Habertürk 'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalay; "İyiyim şu an dinleniyorum. Bir yandan ara ara çalışıyorum. İş bitti de durdum diyemem ama biraz daha çalışmalar var. Biraz da ailenin yanına kaçmayı düşünüyorum, bakacağız" dedi.

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"ZOR BİR SENEYDİ"

Birce Akalay, "Dünya bu haldeyken bizler gülmeye çalışıyoruz. Çok kötü olaylar yaşadık bu sene. Olumsuzlukları işimize dahil etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem ülkemizde hem dünyada yaşanan bir çok felaket mevcut. Hâlâ deprem yaraları sarılmadı, hâlâ Filistin zulmü devam ediyor. Ben kendi acılarıma, acı diyemem artık. Biz elimizden geldiği kadar iyi kalmaya çalışıyoruz ama dünya git gide kötü bir yer olmaya devam ediyor. Zor bir seneydi 2023... Bu sene hakkında daha da fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok olumlu geçtiğini söyleyemeyeceğim" diye konuştuktan sonra oradan ayrıldı.