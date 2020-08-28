"Onur çok sevdiğim biri"

Birce Akalay: Onur Saylak çok sevdiğim biri - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün sevgilisi Fasih Saylan ile birlikte Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede objektiflere yansıdı.Ufak bir rahatsızlığı olduğunu söyleyen Akalay, rol aldığı dizinin ikinci sezon çekimlerine başladıklarını söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Çalışmaya başladık, keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu. Ozan Güven'in yerine ikinci sezonda Onur Saylak'ın gelmesi hakkında konuşan Birce Akalay, "Evet, çok sevdiğim biri zaten" dedi.