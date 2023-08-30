Birçok kişi tarafından bilinmeyen Titanik filmleri

Film, genel olarak olumlu olarak karşılansa da olaydan 31 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde prömiyeri yapıldığı için, film trajedeiyi ticarileştirmek ile suçlandı. Filmin bilinen son baskısı Mart 1914'te Éclair stüdyosunda çıkan yangında yok olduğundan, artık kayıp bir film olarak kabul ediliyor.

2 Şurada Paylaş!









IN NACHT UND EIS (GECE VE BUZ), 1912

Almanya yapımı olan film, felaketten birkaç ay sonra, 40 dakika olacak şekilde çekildi. O dönemde filmin yönetmeni olan Mime Misu 24 yaşındaydı ve seyirciler tarafından pek ilgi görmedi. Kaybolduğu düşünülen film, yıllar sonra bir Alman özel koleksiyoncu tarafından keşfedildi.

Hayatta kalan en eski Titanik filmi olan bu film; yeniden düzenlendi, İngilizceye çevrildi ve İsviçreli besteci Christophe Sturzenegger tarafından yeni bir müzikle yeniden yayınlandı.