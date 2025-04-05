Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı | Son dakika haberleri

        Munzur Çayı'nda biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı

        Diyarbakır'da balık işletmecisi Özgür Altaş, kuzenleri ile birlikte Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı. Altaş'ın yakaladığı balıklar, 1 saat içerisinde tükendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı
        ABONE OL

        Diyarbakır'da balık restoranı işletmecisi Özgür Altaş (28), kuzenleri ile birlikte gittiği Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı.

        Altaş'ın işletmesine getirip sosyal medya hesabından paylaştığı balıklar, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.

        Turna balığının çok tercih edildiğini belirten Altaş, "Diyarbakır'a bu kiloda ilk defa böyle bir balık gelmiştir. Bu balığımız 100 kilodur. Balığımızı temizledik, gördüğünüz gibi cam gibidir. Bu balığı dün sabah saatlerinde Munzur Çayı’nda yakaladık ve bu sabah da dükkanımıza getirdik. Soyma işlemini yaptık. Serin ve kayalık yerde yetişen, nadir bulunan bir balıktır. Bayram nedeniyle şansımız yaver gittiği için böyle 100 kiloluk bir balık yakaladık. Aynı zamanda 50 ve 25 kiloluk 2 balık daha yakaladık" dedi.

        REKLAM

        Özgür Altaş, "1980 yılından beri balık işi yapıyoruz ve yaklaşık 30-35 senedir amcamın oğlu bu işle ilgileniyor. Bu balık kolay kolay bulunmuyor. Çünkü küçükleri dikenli olduğu için müşteriler bunu istiyor. Bunlar küçükbaş hayvan gibi kemikleri iri olduğu için kimseyi rahatsız etmediği için en çok tercih edilen balık türüdür" diye konuştu.

        Balık ustası Hüseyin Aksoy (55) ise ilk kez böyle bir balık gördüklerini ifade ederek, "Diyarbakır'da ilk kez böyle bir balık gördük. 35-40 yıldır bu işin içindeyim. İlk kez böyle bir turna gördük. Çok güzel ve tadı da güzeldir. Kime verdiysek, her zaman bu balığı istiyor. Şu anda müşterilerimiz kesim için bekliyor. Balığımızı sattık. Müşterilerimiz arayıp, 'Balığı kesin, almaya geliyoruz' dediler" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #munzur çayı
        #turna balığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!