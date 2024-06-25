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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri cinayet biri şüpheli ölüm! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Dehşet sürüyor! Biri cinayet biri şüpheli ölüm

        Kadın cinayetleri kabusu sürüyor. Bu kez de Elazığ'da 26 yaşındaki Selen Akpolat, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta de boş arazide bir kadına ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:21
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        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
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        Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi, 7 katlı binadan atlayarak hayatına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre Fırat Bulut (26) ve kız arkadaşı Selen Akpolat (26) arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, silahla Akpolat'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        KATİL 7.KATTAN ATLADI

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Akpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akpolat'ın cenazesi, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan Bulut ise Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

        BOŞ ARAZİDE KADIN CESEDİ BULUNDU

        İstanbul Esenyurt'ta da boş arazide kadın cesedi bulundu. Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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