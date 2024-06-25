Dehşet sürüyor! Biri cinayet biri şüpheli ölüm Kadın cinayetleri kabusu sürüyor. Bu kez de Elazığ'da 26 yaşındaki Selen Akpolat, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta de boş arazide bir kadına ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:21 facebook

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