UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan CSKA Moskova, Real Madrid'i her iki maçta da yense de Avrupa'ya veda etti! Viktoria Plzen, Roma'nın da bulunduğu gruba Plzen beraberliğiyle başlayan Rusya temsilcisi, ikinci maçında ise Real Madrid'i evinde 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Sonraki Roma ve Plzen maçlarından puan çıkaramayan Rusya temsilcisi dün gece Santaigo Bernabeu'da Real'e konuk oldu.
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Arnos Sigurdsson'un asistini gole çeviren Fedor Chalov takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonuna gelindiğinde ise fark 2'ye çıktı! Georgi Schennikov, 43. dakikada attığı golle Bernabeu'ye soğuk duş etkisi yaşattı!
Santiago Solari, ikinci yarının başlarında oyuna müdahale ederek Gareth Bale, Toni Kroos'u alsa da fark 73. dakikada 3'e çıktı! İlk golün hazırlayıcısı olan Sigurdsson bu kez kendisi sahne aldı ve skoru 3-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol olmayınca Real Madrid, bu sezon Devler Ligi'ndeki ikinci mağlubiyetini de CSKA Moskova karşısında aldı. Real ayrıca Avrupa kupalarında tarihindeki en farklı iç saha yenilgisini yaşadı. Viktoria Plzen'in Roma'yı evinde 2-1 yenerek puanını 7'ye yükseltmesiyle birlikte CSKA Moskova grubunu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti!
CSKA Moskova'nın teknik direktörü Viktor Goncharenko, Real Madrid'i deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
"AYIP, UTANÇ VERİCİ..."
Real Madrid' iki kez yenmelerine rağmen elenmelerini değerlendiren Viktor Goncharenko, "Real Madrid'i iki yenerek 7 puanla gruptan elenmek ayıp, utanç vericidir. Bu zafer tarihe geçecek ve genç oyuncularımıza güç verecektir" ifadelerini kullandı.
"ROMA SUÇLU DEĞİL"
Roma'nın Viktoria Plzen'e yenilmesi hakkında konuşan Viktor Goncharenko, "Roma değil, biz suçluyuz. Plzen maçının ikinci yarısından çok fazla şey yapmadık" dedi.
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