Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can veren Birkan Sokullu, şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bir süre oyuncu Aslı Enver ile evli kalmıştır. Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? İşte Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler...

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey’de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER