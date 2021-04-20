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Birkan Sokullu kaç yaşında? Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu dizileri

Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Öncesinde Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Birkan sokullu, oyuncu Aslı Enver ile evlenmiş ve boşanmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile başrol paylaşan yakışıklı oyuncu birçok dizide rol aldı ve popüler dizi oyuncularından biri oldu. Birkan Sokullu kaç yaşında? Birkan Sokullu kimdir? İşte Birkan Sokullu dizileri...

Birkan Sokullu kaç yaşında? Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu dizileri

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can veren Birkan Sokullu, şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bir süre oyuncu Aslı Enver ile evli kalmıştır. Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? İşte Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler...

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey’de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER

YılAdıRolYönetmenKanalNotlar
2008Küçük KadınlarAyazDeniz Akçay KatıksızKanal DYardımcı Karakter
2008ElifMustafaBülent IsbilenAtvYardımcı Karakter
2009 - 2010Melekler KorusunLeventCevriye Demir, Kerem ÇakıroğluShow TVYardımcı Karakter
2010 - 2011Küçük SırlarDemirCevriye DemirKanal D - Star TVBaşrol
2012UçurumUlaşCem KarcıAtvBaşrol
2013FatihŞehzade MustafaMerve Girgin, Faruk TeberKanal DYardımcı Karakter
2014Kurt Seyit ve ŞuraPetroHilal SaralStar TVYardımcı Karakter
2016 - 2017Hayat ŞarkısıKerim CevherCem KarcıKanal DBaşrol
2017Yüz YüzeCihangirOsman TaşcıShow TVBaşrol
2019Bir Aile HikayesiBerk GüneşMerve Girgin AytekinFOXBaşrol
2020Ya İstiklal Ya ÖlümTopkapılı Cambaz Mehmet BeyYasin UsluTRT 1Başrol
2020Masumlar ApartmanıHan DerenoğluÇağrı Vila LostuvalıTRT 1Başrol

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