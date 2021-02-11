Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Öncesinde Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Birkan sokullu, oyuncu Aslı Enver ile evlenmiş ve boşanmıştı. Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile başrol paylaşan yakışıklı oyuncu birçok dizide rol aldı ve popüler dizi oyuncularından biri oldu.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey’de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER