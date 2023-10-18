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        Haberler Ekonomi Emlak Birleşik Krallık'ta kiralarda rekor artış - Emlak Haberleri

        Birleşik Krallık'ta kiralarda rekor artış

        Birleşik Krallık'ta konut kirasında eylülde yüzde 5,7 ile yıllık bazda en büyük artış kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:49
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        Birleşik Krallık'ta kiralarda rekor artış
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü verilere göre, Birleşik Krallık'ta ağustos ayında yüzde 5,6 artan konut kiralarındaki yükseliş, eylülde de devam etti. Eylülde yüzde 5,7'lik artış ile yıllık bazda en büyük artışa imza atılmış oldu.

        Kiralar İngiltere'de yüzde 5,6 yükselirken, bu oran Galler'de yüzde 6,9 ve İskoçya'da yüzde 6 oldu. Kuzey İrlanda'daki kiralara ilişkin güncel veriler ise henüz açıklanmadı.

        Başkent Londra, yüzde 6,2'lik artış yaşanan Ocak 2006'dan bu yana kiraların yıllık bazda en hızlı arttığı şehir olarak kayıtlara geçti.

        Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ise ağustosta yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Fiyat artışı temmuzda yüzde 0,7 olmuştu.

        Ortalama konut fiyatı ağustosta 291 bin sterlin olarak hesaplandı.

        Konut fiyatı İngiltere'de değişiklik göstermezken İskoçya'da yüzde 1,1 arttı, Galler'de yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

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