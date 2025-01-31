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        Birleşik Krallık'tan yeni vize düzenlemesi

        Birleşik Krallık'ın "Türkiye'ye yönelik vize uygulamasının alanını genişlettiği" yönündeki iddiaların, ülkenin 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek vize düzenlemeleriyle ilgili olduğu öğrenildi. Yeni düzenleme kapsamında Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek herkesin ön kayıt yaptırması gerekecek. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bunun Türkiye'ye yönelik bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:50
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        Birleşik Krallık'tan yeni vize düzenlemesi
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        Birleşik Krallık'ın "Türkiye'ye yönelik vize uygulamasının alanını genişlettiği" yönündeki iddiaların, Birleşik Krallık'ın 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek vize düzenlemeleriyle ilgili olduğu öğrenildi.

        Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB'nin Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından, Birleşik Krallık da (BK) Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatmış ve Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel) uygulamasını hayata geçirdi.

        ÜLKEYE GELEN TÜM YABANCILARA ÖN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

        Söz konusu uygulama uyarınca Birleşik Krallık'a gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi.

        Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İznine (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

        Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacaktır

        Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, kararın Türkiye'ye yönelik bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

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        #Birleşik Krallık
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