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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Myanmar ordusuna silah ambargosu oylamasını erteledi

Myanmar'a silah tedarikini durdurmak için toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylaması ertelendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Myanmar ordusuna silah ambargosu oylamasını erteledi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada Myanmar'a her türlü silah transferlerinin durdurulmasına ilişkin oylamanın ertelendiği açıklandı.

BM Genel Kurulu silah ambargosuna ilişkin oylamanın hangi tarihe ertelendiğini bildirmedi. Kaynaklar silah ambargosu kararının bağlayıcı olmadığını söylerken, silah tedarikini durdurmaya yönelik kararın kuruldan geçmesi için yeterli desteği bulamadığını söyledi.

Ambargo teklifi ilk olarak Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri olan Lihtenştayn tarafından yapıldı. 48 ülke Myanmar'a ambargo teklifini destekledi.

Ambargo teklifini destekleyen ülkeler arasında İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD var. Asya ülkelerinden teklifin altında imzası bulunan tek ülke Güney Kore.

Güney Kore Myanmar'a silah ambargosuna ilişkin desteğini Güneydoğu Asya Uluslar Birliği olan ASEAN zirvesinden sonra yapmıştı.

Kararın bağlayıcılığı yok ancak siyasi açıdan etkili olacak karar, tüm silahların, mühimmatların ve askeri teçhizatın Myanmar'a doğrudan ve dolaylı arzının, satışının veya transferinin askıya alınmasını kapsıyor.

MYANMAR'DA DARBE

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askerî yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilerde 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 796 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3,300 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.

(France 24)

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