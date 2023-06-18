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Haberler Gündem Güncel Van'da bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kaza kurbanı oldu! - Güncel haberler
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Yine kahrolduk! Bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kamyon çarpınca hayatını kaybetti

Bisiklet kullanıcılarının yaşadığı kazalara kahreden bir olay daha eklendi. Van'da bisikletiyle çalıştığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ayser Büyükyıldız adlı hemşire, bir kamyonun çapması sonucu yaşamını yitirdi

Van'da bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kaza kurbanı oldu! - Güncel haberler
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DHA

Van'da bisikletiyle işe giderken kamyonetin çarptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Ayser Büyükyıldız (36), yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Bisikletiyle işe giden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire Ayser Büyükyıldız'a plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükyıldız'ın cenazesi otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Yalova'ya uğurlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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