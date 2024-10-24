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        Bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonetin çarptığı 70 yaşındaki Kamil Doğan hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:44
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        Bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Hasanbey Mahallesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, bisikletiyle kontrolsüz olarak ana yola çıkan 70 yaşındaki Kamil Doğan'a, A.K'nin kullandığı kamyonet çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sürücüler yan yollara yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonetin altına alıp sürüklediği Kamil Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Doğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Balıkesir
        #Kaza
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