Bisikletli yaşlı adam kaza kurbanı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonetin çarptığı 70 yaşındaki Kamil Doğan hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Hasanbey Mahallesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, bisikletiyle kontrolsüz olarak ana yola çıkan 70 yaşındaki Kamil Doğan'a, A.K'nin kullandığı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sürücüler yan yollara yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonetin altına alıp sürüklediği Kamil Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.