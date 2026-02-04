Bisküvili pasta tarifi: Evde pratik bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

1970’li yıllardan sonra evlerde yaygınlaşmış, az malzeme gerektirmesi ve kısa sürede hazırlanması sayesinde günlük tatlı kültürünün parçası hâline gelmiştir. Balkan ülkelerinde ve Orta Doğu’da da benzer şekilde bisküvi ve sütlü kremalarla yapılan ev tatlıları bulunur. Bu nedenle bisküvili pasta tek bir ülkenin icadı olarak değil, Avrupa merkezli pratik tatlı anlayışının Türkiye’de muhallebi temelli bir yoruma kavuşmuş hâli olarak değerlendirilir. Peki, bisküvili pasta nasıl yapılır? İşte pratik bisküvili pasta tarifi ve püf noktaları.

EN KOLAY BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Bisküvili pasta, fırın kullanmadan hazırlanabilen yapısı ve sade lezzetiyle ev mutfaklarında sıkça tercih edilir. Kat kat ilerleyen bu tatlıda bisküvinin yumuşaması ve kremanın kıvamı uyumlu olduğunda kesildiğinde dağılmayan, kaşıkla alındığında formunu koruyan bir sonuç elde edilir.

Bisküvili Pasta Malzemeler

Krema için

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Katman için

2 paket sade petibör bisküvi

1 su bardağı süt

Üzeri için

Hindistan cevizi, kakao ya da rendelenmiş çikolata

Krema Hazırlığı

Krema Hazırlığı

Süt, un, nişasta, kakao ve şeker tencereye alınır. Ocak kapalıyken tel çırpıcı ile karıştırılır. Topak kalmaması bu aşamada önem taşır. Karışım orta ateşte pişirilir. Sürekli karıştırılarak koyulaşması sağlanır. Kaynama noktasına ulaştığında altı kısılır ve birkaç dakika daha karıştırılır. Ocak kapatıldıktan sonra vanilin ve tereyağı eklenir. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırma sürdürülür. Krema pürüzsüz ve parlak bir yapı kazandığında kullanıma hazır hâle gelir. Kabuk bağlamaması adına bekletilmeden katmanlama aşamasına geçilir. Katmanların Oluşturulması Bisküviler kısa süre sütle temas ettirilir. Çok bekletilmez, yalnızca yüzeyinin nemlenmesi yeterlidir. Borcam ya da dikdörtgen bir kalıbın tabanına bisküviler yan yana dizilir. Üzerine sıcak kremanın bir kısmı dökülür ve spatula ile yayılır. Bu işlem bisküvi ve krema sıralaması korunarak tekrarlanır. Katlar ilerledikçe bastırma yapılmaz. En üst kat mutlaka krema olacak şekilde tamamlanır. Yüzey düzleştirilir.

Dinlendirme Süreci Hazırlanan pasta oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir. Ardından buzdolabına alınır. En az 3–4 saat dinlendirilmesi gerekir. Bu süre boyunca bisküviler kremayla bütünleşir ve tatlı kesilebilir kıvam kazanır. Daha düzgün dilimler isteyenler için bir gece dinlendirme uygun olur. Üzeri ve Servis Dinlenen pastanın üzerine Hindistan cevizi, kakao ya da rendelenmiş çikolata serpilir. Dilimlenerek servis edilir. Soğuk tüketildiğinde lezzeti daha belirgin hissedilir. Püf Noktalar: Krema çok koyu olursa katlar ağırlaşır.

Bisküvi fazla ıslatılırsa taban dağılır.

Dinlenme süresi kısaltılırsa kesim sırasında form bozulur. Bisküvili pasta, sütlü ve yumuşak yapısı sayesinde yanında sunulan eşlikçilerle dengeli bir tatlı sunumu oluşturur. En uyumlu eşlik açık demlenmiş çaydır; çayın sade tadı pastanın şekerli yapısını bastırmadan ağızda toparlayıcı bir etki bırakır. Filtre kahve ya da sütlü kahve tercih edildiğinde bisküvinin kakao ve sütle birleşen tadı daha belirgin algılanır ve tatlı daha doyurucu hissedilir. Soğuk içecek olarak sade süt ya da hafif bir meyve aromalı süt iyi bir tamamlayıcı olur. Servis tabağında taze meyve yer aldığında tatlı daha hafif algılanır; çilek, muz ya da elma dilimleri hem renk hem lezzet açısından uyum sağlar.