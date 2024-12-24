Bisküvili pasta tarifi: Evde pratik bisküvili pasta nasıl yapılır?

Tatlı yapmak için uzun süre uğraşmak istemeyenler için bisküvili pasta, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkar. Yumuşacık bisküviler, kremayla buluştuğunda ortaya çıkan bu enfes lezzet, herkesin favorisi olacak. Sadece birkaç adımda hazırlayabileceğiniz bisküvili pasta tarifi ve püf noktalarını sizler için derledik.

Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır?

Bisküvili pasta, yapımı oldukça kolay ve pratik olan, özellikle tatlı krizlerini hızlıca çözebilen lezzetli bir tariftir. Çay saatlerinde, özel günlerde veya ani gelen misafirler için harika bir alternatiftir. İşte en kolay bisküvili pasta tarifi: Bisküvili Pasta Tarifi İçin Malzemeler REKLAM 2 paket sade petibör bisküvi

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı Üzeri için isteğe bağlı: Hindistan cevizi, fındık, çikolata sosu veya meyve dilimleri

Bisküvili Pasta Tarifi Orta boy bir tencereye sütü, unu, nişastayı, toz şekeri ve isteğe bağlı olarak kakaoyu ekleyin.

Çırpıcıyla iyice karıştırarak tüm malzemeleri homojen hale getirin.

Orta ateşte karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince ocağı kapatın.

Ocaktan aldığınız kremanın içine tereyağını ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırın.

Kremayı soğumaya bırakın. Ara sıra karıştırarak üzerinin kabuk bağlamasını engelleyin.

Dikdörtgen bir borcam veya düz bir tepsinin tabanına bir sıra petibör bisküvi dizin.

Bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremadan bir miktar dökün ve spatula yardımıyla güzelce yayın.

Krema yaydıktan sonra bir kat daha bisküvi dizin.

Bisküvi ve krema katmanlarını sıra sıra dizmeye devam edin.

En son katmana kremayı döküp üzerini spatula ile düzleştirin.

Pastanın üzerine Hindistan cevizi, çikolata rendesi veya fındık kırıkları serpiştirin.

Pastanızı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Dinlenme süresi pastanın daha iyi kıvam almasını sağlar.

Dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Bisküvili pasta yapımı kolay ve zahmetsiz bir tatlı olsa da birkaç püf noktası vardır. Kremanın topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Bisküvilerin sütle çok fazla ıslatılmamasına dikkat edin, fazla yumuşarsa dağılabilir. Pastayı mutlaka buzdolabında dinlendirin, bu şekilde daha lezzetli olacaktır. REKLAM Pratik Bisküvili Pasta Tarifi

Klasik bisküvili pasta tarifinden farklı, hem lezzetli hem de göz alıcı bir alternatif arıyorsanız muzlu ve karamelli bisküvili pasta tam size göre! Karamelin tatlı dokunuşu ve muzun doğal lezzeti, bisküvili pastanızı bambaşka bir seviyeye taşıyacak. İşte pratik bisküvili pasta yapılışı: Malzemeler: 2 paket petibör bisküvi

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı Karamel Sos İçin: 1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200 ml) Arası için: