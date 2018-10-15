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Bismil Belediyesi'nde "Marilyn Monroe" krizi çözüldü

Bismil Belediyesi'nde taşeron alım sınavında "John Kennedy ve yasak aşk yaşadığı Marilyn Monroe" sorularının yönetildiği öne sürülen Gülcan Ö. adlı işçinin elenmesini mahkeme hukuka aykırı bularak yeniden sınav yapılmasına hükmetmişti. Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'yü 26 Ekim'de sınav için çağırdı.

15.10.2018 - 15:04 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in özel haberine göre Diyarbakır Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçen mart ayında mülakat yaptı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyon kuruldu. İddiaya göre, Kaymakam Gülenç, kayyum atandıktan sonra işe aldığı ve bir dönem özel kaleminde çalıştırdığı Gülcan Ö.'ye mülakatta "John Kennedy Havaalanı nerede?" diye sordu. Gülcan Ö., cevabı düşünürken Kaymakam Gülenç'in "Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi... Marilyn Monroe" ifadesini kullandığını, ardından da "Kennedy'nin karısı, kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?" şeklinde bir soru daha sorduğunu iddia etti. Gülcan Ö. sınavı geçemedi.

"BİRAZ ZOR SORDUK"

Kaymakam Turgay Gülenç olayı gündeme getiren Habertürk'e yaptığı açıklamada "Gülcan Ö.'yü bir arkadaşın tavsiyesi ile işe aldım. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Biraz zor sorduk. Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?' gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Asla John Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık" dedi.

ÇORUM'A TAYİN EDİLDİ

Kaymakam Turgay Gülenç, haberin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevle Çorum'a vali yardımcısı olarak atandı. Gülenç son kararnameyle de Malatya'ya Yeşilyurt Kaymakamı oldu.

SINAV 26 EKİM'DE YENİDEN YAPILACAK

Bu arada sınavı geçemeyen Gülcan Ö.'nün başvurduğu Diyarbakır Valiliği red yanıtı verdi. Gülcan Ö. Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Mahkeme kararı hukuka aykırı bularak sözlü sınavın yeniden yapılmasına karar verdi.

Habertürk'ün gündeme getirdiği kararla ilgili Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı başkanlığından sınav komisyonu toplanarak Gülcan Ö.'nün itirazını yeniden görüştü. Komisyon, sözlü sınavın yeniden yapılmasına karar verdi. Valiliğin kararı üzerine Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'ye sınavın 26 Ekim'de yeniden yapılacağını bildirdi.

"TEK AMACIM İŞİME YENİDEN KAVUŞMAK"

"Çok kötü günler geçirdim" diyen Gülcan Ö., "Sözlü sınavda görevime uygun sorular yöneltilmesini istiyorum. Tek amacım yeniden işine kavuşmak, bugünleri unutmaktır. Umuyorum, gündeme gelmesini istemediğim bu durumla ilgili belediyede bazı idareciler bunu kişisel bir meseleye dönüştürmez" dedi.

 

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