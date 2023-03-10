Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden 'şahin' açıklamalarıyla salı gününden bu yana kan kaybeden kripto paralarda düşüş devam ediyor.

Bitcoin dün akşam saatlerinde başlayan sert satışlarla, bu sabah 13 Ocak'tan bu yana ilk kez 20.000 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto parası TSİ 8.00 itibarıyla günlük yüzde 8.4'lük değer kaybıyla 19.910 dolara kadar düştü. Böylece Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 10.8 kaybettirmiş oldu.

Benzer şekilde Ethereum da bugün yüzde 7.9 gerileyerek 1.417 dolara düştü. Bitcoin'deki sert gerileme piyasa genelinde yayıldı. Binance Coin günlük yüzde 6, Ripple yüzde 3.7, Cardano (ADA) yüzde 3.4, Polygon yüzde 4.7, Dogecoin ise yüzde 8.5'lik düşüşler kaydetti.

68 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Kripto paraların toplam piyasa değeri dün yaklaşık 1 trilyon dolar iken bu sabah itibarıyla 932 milyar dolara geriledi.

Powell salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden daha hızlı ve yüksek oranda faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Bu konuşma öncesinde Fed'den 22 Mart'ta 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Ancak konuşmanın ardından 50 baz puanlık artırım fiyatlanmaya başladı.

Powell'ın sunumu öncesinde 104.6 seviyesinde bulunan dolar endeksi 105'in üzerine tırmandı. Analistler güçlenen doların son yıllarda olduğu gibi yeniden kripto paraları olumsuz etkilediğini belirtti.

ÖNCE YÜZDE 93 DÜŞTÜ SONRA YÜZDE 1100 YÜKSELDİ

Analistler bunun yanında hacim olarak dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Huobi'nin yerel kripto parası Huobi Token'da dün akşam yaşanan olağandışı hareketin de yatırımcıyı tedirgin ettiğini belirtti. Dün akşam 23.40'ta 4.75 dolardan işlem gören Huobi Token'da bir anda yoğun satışlar geldi. Huobi Token yarım saat içerisinde 0.31 dolara kadar düştü. Yani yüzde 93.4'lük bir düşüş yaşandı. Daha sonra ise yarım saat içerisinde yüzde 1100 yükselerek 3.72 dolara çıktı.

BIDEN'IN BÜTÇE PLANI DA SARSTI

Kripto paralarda satış baskısını artıran bir diğer konu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 mali yılı bütçe teklifi kapsamında kripto paralara yönelik yeni önlemler getirmeyi planladığına dair haberler oldu. Mevcut ABD yasalarında kripto paralar menkul kıymet sayılmıyor. Bu sebeple diğer yatırım araçlarında yasak olan 'wash trading' işlemleri kripto paralarda serbest durumda. Wash trading ile yatırımcılar ellerindeki kripto paraları zararına satıp zarar ettikleri için vergiden düşebiliyor. Daha sonra kısa sürede benzer fiyattan aynı kripto paraları satın alabiliyor. Biden yönetimi bu uygulamayı hisse senetlerinde olduğu gibi kripto paralarda da yasaklayarak 24 milyar dolarlık ek vergi geliri elde etmeyi planlıyor.

Biden'ın bu planı etik dışı kabul edilen bir uygulamaya son vermeye yönelik olsa da kripto para piyasasında hacim kaybına yol açabileceği endişesi yarattı. Bu da piyasada var olan satış baskısını artırdı.

MADENCİLİKTE KULLANILAN ELEKTRİKTEN EK VERGİ

Biden yönetimi bunun yanında bütçe teklifi kapsamında kripto para madenciliğinde kullanılan elektrikten yüzde 30 tüketici vergisi almayı planlıyor. Söz konusu vergi ilk olarak yüzde 10 olarak uygulanacak ve önümüzdeki 3 yılda kademeli olarak yüzde 30'a yükseltilecek.

JPMORGAN İDDİASI

Tüm bu yaşananların yanında Reuters konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'li finans devi JPMorgan'ın kripto para platformu Gemini ile bağlarını koparmaya hazırlandığını bildirdi. Gemini bu yönde bir gelişme yaşanmadığını açıklasa da çıkan haber olumsuz rüzgarlara katkıda bulundu.