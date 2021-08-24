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Bitcoin dün 3 ayın ardından 50.000 doların üzerine tırmandı. Ardından özellikle 50.000-50.200 dolar aralığında kâr satışları gelmeye başladı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1.2'lik düşüşle 49.500 dolara geriledi.

Yatay bir seyir izleyen Ethereum'un değeri ise 3.340 dolar oldu. Geçen hafta Binance Coin'i geride bırakarak en büyük 3. kripto para olan Cardano (ADA) ise yüzde 3.1'lik yükselişle 2.89 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 82'si son 24 saatte dolar bazında değer kazancı yaşadı.