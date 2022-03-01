Son zamanlarda başta ABD olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarına paralel hareket eden Bitcoin dün gelen yoğun taleple bu bağı adeta yırttı attı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 15 yükselerek 43.760 doları gördü. Yüzde 15'lik bu yükseliş son 1 yılda Bitcoin'de yaşanan en hızlı günlük yükseliş oldu.

Analistler Rusya'ya yaptırımlar sonrası bu ülkeden kripto paralara olan talebin artabileceğine yönelik beklentinin tepki alımlarıyla birleşmesiyle bu hızlı yükselişin yaşandığını belirtti. Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla Bitcoin 35.000 doların altını görmüştü.

Bitcoin'de gözler 40.000 dolarlık kritik seviyeye çevrilmişken özellikle Rus bankalarının SWIFT'ten çıkartılmasıyla kripto paraların öneminin arttığı konuşulmaya başlandı.

RUSYA'NIN EN POPÜLER YATIRIM ARACI

Rusya'da halihazırda kripto varlıklar savaştan önce popüler yatırım aracıydı. Yapılan araştırmalara göre 17.3 milyon Rus vatandaşının yani nüfusun yüzde 12'sinin kripto para yatırımı bulunuyor. Bu oran Rusya'yı dünyada kripto para sahipliğinin en yüksek olduğu 5 ülkeden birisi yapıyor. Dünya Altın Konseyi'nin gerçekleştirdiği son ankette Rusların yüzde 17'si kripto paraların favori yatırım aracı olduğunu belirtti. Böylece kripto paralar ankette Rusya'nın en popüler yatırım aracı olarak öne çıktı. Kripto paraları yüzde 16 ile altın ve yüzde 10 ile hisse senetleri takip etti.

202 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Kripto para piyasasındaki yükseliş Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Yüzde 12 değer kazanan Ethereum 2.958 dolara kadar çıktı. Binance Coin yüzde 9, Ripple ise yüzde 7.8 değer kazandı. Ana kripto paralar arasında günün en dikkat çekici yükselişlerine ise yüzde 25 ile Terra (LUNA) ve yüzde 20.5 ile Avalanche (AVAX) imza attı.

Son 24 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri 202 milyar dolar artarak 1 trilyon 912 milyar dolara çıktı. İlk 100'de yer alan kripto parların tamamı günlük yükseliş kaydetti.

YAPTIRIMLAR KRİPTOYU KAPSAYABİLİR

Bugün piyasada savaşa rağmen bir bayram havası esse de yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. The Wall Street Journal dün Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde ABD yönetiminin Rusların kripto paralara erişimini kısıtlayacak bir düzenleme üzerinde olduğunu bildirdi. Haberde kripto para yasağının yeni ve henüz keşfedilmemiş bir alan olduğu ve Beyaz Saray'ın bu yasak için hazırlıkların henüz başında olduğu belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Rusya'nın 'yaptırımların etrafından dönmesinin' önüne geçmek için kripto paralara yönelik yeni regülasyonlar getirilmesi çağrısında bulundu.

Dolayısıyla AB ve ABD'de Rusya'ya bir 'kripto para yaptırımının' masada olduğu anlaşılıyor. Analistler bu yönde atılacak somut adımların piyasadaki rüzgarları hızlı bir şekilde döndürebileceğini belirtti.