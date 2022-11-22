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Bitcoin'de yeni iflas korkusu

FTX'in ardından gelen 'anormal para çekme taleplerini' karşılamakta zorlanan Genesis'in çatı şirketi Digital Currency Group 1 milyar dolarlık finansman arayışında henüz olumlu bir sonuç alamadı. Yeni iflas korkusuyla kripto paralarda yeni bir satış dalgası gelirken Bitcoin sabah saatlerinde 15.599 dolarla 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. FTX skandalının etkisiyle son 2 haftada kripto para piyasasından 239 milyar dolar silindi

Bitcoin'de yeni iflas korkusu
Yeni iflas korkusuyla Bitcoin 26 ayın dibini gördü
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FTX'in iflasıyla yaşanan güven kaybı kripto paralarda satışlara yol açmaya devam ediyor. Bitcoin sabah saatlerinde 15.599 dolara kdar gerileyerek 26 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük kripto parası daha sonra 15.800 doların üzerine tırmansa da günlük kaybı yüzde 2.4 oldu.

Benzer şekilde Ethereum da sabah saatlerinde önce 1.084 dolara kadar geriledi, ardından gelen tepki alımlarıyla 1.105 dolara geri çıktı. Günlük kaybı yüzde 2.5 oldu.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 17.8 değer kaybederken söz konusu dönemde Ethereum'daki kayıp da yüzde 16'yı buldu.

Binance'in FTX'teki risklere dair açıklamasından önce, yani 7 Kasım'da Bitcoin 20.680 dolardan işlem görüyordu. Dolayısıyla FTX'in iflas sürecinin yarattığı kayıp yüzde 23.4'ü buldu. Ethereum ise bu süreçte yüzde 30 düştü.

Tabii FTX'in yarattığı kaos tüm kripto paraları etkiledi. Yaklaşık iki haftada kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 27 milyar dolardan bu sabah itibarıyla 788 milyar dolara düştü. Piyasalardaki toplam zarar 239 milyar dolara ulaştı.

BINANCE YARDIM ETMEYİ REDDETTİ

Bugün yaşanan düşüşte kripto para 'yatırım bankası' Genesis'in likidite sıkışıklığı yaşadığı ve yatırımcılardan 1 milyar dolarlık kaynak sağlamaya çalıştığına dair haberler etkili oldu. The Wall Street Journal Genesis'in ilk olarak Binance'e başvurduğunu ancak kripto para platformunun kaynak sağlamayı reddettiğini iddia etti.

HENÜZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMADI

Genesis daha önce FTX'in iflası sonrası anormal para çekme talepleri aldığını ve bunları karşılamakta zorlandığını açıklamıştı. Bu sebeple para çekimlerini 'geçici' olarak durdurmuştu. Genesis'in çatı şirketi Digital Currency Group son olarak ABD basınına yaptığı açıklamada ise kreditörlerle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve henüz iflas başvurusunda bulunmayı düşünmediklerini ifade etti.

Müşterilerine işlem yapma imkanının yanında kripto para cinsi finansman da sağlayan Genesis'in 3. çeyrek sonu itibarıyla 2.8 milyar dolarlık aktif kredi büyüklüğüne sahipti. Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre yılın 3. çeyreğinde Genesis 9.6 milyar dolarlık spot işlem, 18.7 milyar dolarlık ise kaldıraçlı işlem gerçekleştirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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