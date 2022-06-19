Kripto para piyasasında satış dalgası devam ediyor. Bitcoin dün hafta içi kıyısından döndüğü 20.000 dolarlık seviyenin altına geriledi.

Dün sabah saatlerinde 20.400 dolar civarında seyrederken gelen ani satışlarla yaklaşık 1 saatte 19.200 dolara gerileyen Bitcoin'de düşüş gece saatlerinde de devam etti.

Gece yarısı 17.721 dolara kadar geriledi. Böylece Kasım 2020'den bu yana ilk kez 18.000 doların altı görülmüş oldu. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla 19.000 doların üzerini görse de bu sabah itibarıyla Bitcoin yeniden 18.550 dolara çıktı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 3 değer kaybetti.

DÜŞÜŞ ENFLASYONLA BAŞLADI

10 Haziran'da Bitcoin 30.000 doların hemen üzerindeyken ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD'de enflasyon yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıkmakla kalmadı yüzde 8.3'lük piyasa beklentisini de aştı.

Bu veri açıklanana kadar Fed'den geçen çarşambaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı bekleniyordu. Ancak enflasyonun yüksek gelmesiyle 75 baz puanlık artırım beklentisi doğdu. Bu beklenti, tahvil faizlerinde yükselişe geleneksel borsalar ve kripto paralarda ise düşüşe yol açtı.

Fed çarşamba günü 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giderek piyasa beklentisini karşıladı. Fed kararını açıkladığında 20.600 dolar civarında seyreden Bitcoin beklentinin gerçekleşmesiyle ilk anda 22.000 dolara kadar çıktı. Bu yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın 75 baz puanlık faiz artırımlarının sık hale gelmesini beklemediğini belirtmesi etkili oldu.

Ancak bu yükseliş çok kısa soluklu oldu. Perşembe ve cuma günleri Bitcoin 20.200-21.100 aralığında hareket etti. Dün ise 20.000 dolarlık psikolojik seviye aşağı yönlü kırıldı. Böylece Bitcoin son 1 haftada yatırımcıya yüzde 33 kaybettirmiş oldu. Bitcoin Kasım 2021'de 68.900 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

ETHEREUM 900'ÜN ALTINI GÖRDÜ

Bu arada piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum da kendi psikolojik seviyesinin altına geriledi. Dün sabah 1000doların altına gerileyen Ethereum gece saatlerinde 891 dolara kadar düştü. Bu sabah yeniden 955 dolara çıksa da günlük kaybı yüzde 3 oldu. Ethereum hafta genelinde yüzde 34 değer kaybetti

283 MİLYAR DOLAR ERİDİ

İlk 10'da yer alan kripto paralarda Binance Coin son 1 haftada yüzde 24.4 değer kaybederken, Cardano (ADA) haftalık yüzde 13, Ripple yüzde 12.6, Solana yüzde 11.3, Dogecoin ise yüzde 15'lik kayıplara imza attı.

Kripto paraların toplam değeri 1 hafta önce 1 trilyon 108 milyar dolarken bugün 824.5 milyar dolara geriledi. Yani 1 haftada piyasada 283.5 milyar dolar buharlaştı.