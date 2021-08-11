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20 Temmuz'da 30.000 doların altını gören Bitcoin söz konusu tarihten itibaren hızlı bir yükselişe girdi. Son 3 gündür ise 46.000 dolar seviyesini ara ara aşsa da henüz kalıcı olarak kıramadı.

Dün 44.705 dolara kadar gerileyen Bitcoin bu sabah 45.670 dolara yükseldi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.4 değer kazandı. Bitcoin'deki haftalık yükseliş yüzde 20'yi buldu.

BINANCE COIN'DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ethereum da benzer şekilde dün 3.060 dolara gerilemişti. Bugün ise yeniden 3.121 dolara yükseldi. Ethereum'un günlük yükselişi yüzde 1.5'i buldu.

Popüler kripto paralar arasında en dikkat çekici yükselişlerden birisi bugün Binance Coin'de yaşandı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 8.9 değer kazanarak 381 dolara yükseldi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 74'ü son 24 saatte dolar bazında değer kazancına imza attı.