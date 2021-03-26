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Bitcoin ne kadar, kaç TL? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! Bitcoin son durum nedir?

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü vurguladığı açıklamasının ardından gelen satışlarla 50,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra gelen alımlarla 52,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! Bitcoin son durum nedir?

Son 24 saat içinde 50,856.57 ve 53,392.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.96 artışla 52,900.35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 9.13 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 983.44 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.01 artışla 1,625.27 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 9.12 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 187.03 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de son 24 saatte yüzde 0.06 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kaybı da yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.27 milyar dolar düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 652 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 11 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,960 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,058 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin, yüzde 11.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 131 milyar dolar düzeyindeydi.

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