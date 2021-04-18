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Bitcoin neden düştü? ÇAKILDI! İşte kripto para Bitcoin'in düşüş nedeni

Bitcoin neden düştü? Bitcoin yatırımcıları sabah saatlerinde yaşanan sert düşüşün ardından bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, Bitcoin neden düştü. Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte Bitcoin'de yaşanan ani değer kaybıbnın nedeni...

Bitcoin neden düştü? ÇAKILDI! İşte kripto para Bitcoin'in düşüş nedeni

Bitcoin'de 17 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde anlık sert düşüşler yaşandı. Yaklaşık 25 dakika içerisinde Bitcoin 60.000 dolardan 53.700 dolar seviyesine kadar geriledi. Peki, Bitcoin neden düştü? İşte, Bitcoin'in düşme nedeni?

BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ

Bitcoin ve tüm kripto paralarda sabah karşı büyük bir düşüş yaşandı. TSİ 6.20'de 60.000 dolar civarında olan Bitcoin 6.45 civarıda kısa bir süreliğine 53.700 dolara kadar geriledi.

Bitcoin özellikle Asyalı kullanıcların yoğunlukta olduğu borsalarda 51.000 civarında el değiştirdi. Bu da kesin olmamakla birlikte satışların Asya merkezli işlemlerde yaşandığı ihtimalini güçlendirdi.

Ancak bu seviyede fazla kalmadı ve gelen tepki alımlarıyla yeniden 57.000 doları üzerine çıktı. Benzer saatlerde Ethereum da 2.300 doların üzerinde seyrederken bir anda 2.044 dolara geriledi. Ardından 2.250 doların üzerine tırmandı.

Hatırlanacağı gibi Bitcoin çarşamba günü 64.863 dolarla rekor kırmıştı. Cuma günü ise Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düşmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi. İddialar satışları hızlandırdı. Sert satışlar sonrası da Bitcoin 53.000 dolara kadar düştü.

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