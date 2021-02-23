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Bitcoin öncülüğündeki düşüşle kripto paralar 234 milyar dolar eridi

Önceki gün 58.330 bin dolarla rekor kıran Bitcoin bu sabah itibarıyla 51.150 dolara düştü. İlk 100'deki kripto paraların 93'ünde son 24 saatte değer kaybı yaşandı. Bu düşüşlerle beraber son 36 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri 234 milyar dolar düşerek 1 trilyon 532 milyar dolara geriledi

Bitcoin öncülüğündeki düşüşle kripto paralar 234 milyar dolar eridi
36 saatte 234 milyar dolar uçtu
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Kripto para piyasasında yaşanan hızlı düşüşün ardından kritik bir güne girildi. Dün gece ve bu sabaha karşı zaman zaman 50.000 doların altına gerileyen Bitcoin güne 51.150 dolar civarında başladı.

Bitcoin şimdilik 50.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde tutunurken son 24 saatteki düşüşü yüzde 9 oldu. Bitcoin önceki gün 58.330 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Son düşüşle berbaer Bitcoin'in toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların altına geriledi.

Haftasonu ilk kez 2.000 doların üzerine tırmanan Ethereum da TSİ 9.25 itibarıyla günlük yüzde 13.5 gerilemeyle 1.620 dolara düşmüş durumda.

DOGECOİN YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 93'ü son 24 saatte değer kaybetti. Son dönemin konuşulan paraları Dogecoin yüzde 12, Binance Coin ise yüzde 14 düştü.

İlk 100'de günlük olarak en dikkat çekici yükseliş yüzde 23 ile Solana'da kaydedildi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri pazar akşamı 1 trilyon 766 milyar dolarla rekor kırmıştı. Toplam değer bu sabah itibarıyla 1 trilyon 532 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 36 saatte 234 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu düşüşün 145 milyar doları Bitcoin'den geldi.

2021'DE YÜZDE 75 YÜKSELDİ

Pazar günkü zirvenin ardından çok sert bir düşüş yaşansa da eğer zirveden alım yapmadılarsa yatırımcılar için henüz ortaya çok da kötü bir tablo oluşmadı. Bitcoin 2021 yılına 29.000 dolardan başlamıştı. Yani dolar bazında bu yıl yatırımcısına yüzde 75 civarında getiri sağlamış durumda. Haftalık olarak da yüzde 2 civarı yükseliş kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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