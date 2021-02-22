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Bitcoin zirveyi görüp düşüşe geçti

Dün akşam 58.330 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin bu sabah 55.560 dolara geriledi. Haftasonu ilk kez 2000 doları aşan Ethereum da 1860 dolara geriledi

Bitcoin zirveyi görüp düşüşe geçti

Son haftalarda neredeyse her gün yeni bir rekor kıran Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin dün akşam 58.330 doları görmesinin ardından gelen k3ar satışlarıyla düşüşe geçti.

Bu sabaha itibarıyla fiyatı 55.560 dolara geriledi. Son 24 saatteki düşüşü yüzde 1'i aşarken, tarihi zirvesine göre düşüş yüzde 4.7'yi buldu.

Başta Tesla'nın alımları olmak üzere genel olarak artan kurumsal ilgi kripto para piyasasını desteklemeye devam ediyor. Esen bu olumlu rüzgarlara rağmen yüksek oynaklığa sahip kripto para piyasasında her an bir düzeltme de yaşanabilir.

Bitcoin bugünkü düşüşe rağmen son 1 haftada dolar bazında yüzde 18 değer kazandı. 2021 genelindeki yükselişi ise yüzde 96'yı buldu.

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Bu arada haftasonu ilk kez 2000 doların üzerini gören Ethereum da yeni haftaya düşüşle başladı. Ethereum son 24 saatte yüzde 3 değer kaybederek 1.860 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan 100 kripto paranın 64'ü bugün düşüş yaşadı. Buna rağmen son haftaların popüler paralarından Binance Coin yüzde 5.6, Dogecoin ise yüzde 8.5 yükseldi.

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