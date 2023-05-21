16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 kuzen öldü, 1'i ağır yaralı



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçe ilçesinde düğünden dönen kuzenler Fırat (17), Bayram (16) ve Altay Gümüş'ün (13) içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada aracı kullanan Bayram Gümüş ile Fırat Gümüş kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, Altay Gümüş'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınlarının düğününden dönen amca çocuklarının içinde bulunduğu plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Bayram ile kuzenleri Fırat ve Altay Gümüş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kuzen çıkartılarak, ilk müdahaleleri yapıldı. Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat ve Bayram Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Altay Gümüş'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Mutki Özcan ÇİRİŞ

2023-05-21 15:57:40



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