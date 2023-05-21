16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 kuzenden 1'i öldü, 2'si ağır yaralı (2)

FIRAT, KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Bitlis'in Mutki ilçesinde düğünden dönerken otomobilin takla atmasıyla kuzenler Fırat (17) ile sürücü Bayram Gümüş'ün (16) öldüğü, Altay Gümüş'ün (13) ise ağır yaralı olduğu bilgisi verildi. Daha sonra yapılan açıklamada Mutki Devlet Hastanesi'ne doktorların kalp masajı yaptığı Fırat Gümüş'ün hayata döndürüldüğü belirtildi. Gümüş'ün, yapılan müdahale sonrasında Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevkinin gerçekleştirildiği kaydedildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Mutki Özcan ÇİRİŞ
2023-05-21 16:38:42
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