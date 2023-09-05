Adilcevaz´dan İtalya'ya kurutulmuş domates ihracatı; pizzalara sos oluyor BİTLİS´inAdilcevazİlçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık 4 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor. Geçen yıl 67 ton kurutulmuş domatesi İtalya'ya ihraç ettiklerini belirten çiftçi Cüneyt Duk (40) "Domatesin kesimi yaparak güneş altında doğal yöntemlerle kurutup direkt İtalya´ya ihraç ediyoruz. Gönderdiğimiz kurutulmuş domatesler, özellikle makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılmaktadır" dedi.

Adilcevaz'da yıllardır domates üretimi yapan çiftçi Cüneyt Duk, geçen yıl yaptıkları deneme üretimin ardından bu yıl kurutmalık domates sektörüne de girmeye başladı. Yaklaşık 300 dönümlük alanda domates üretimi yapan Duk, tarlasında çalıştırdığı 200 işçi ile birlikte Süphan Dağı eteklerinde kendi ürettikleri domatesleri kamyonetlerle sergi alanına taşıyor. Sergi alanına getirilen domatesler, işçiler tarafından bıçakla ortadan ikiye bölünüp tuzlandıktan sonra açık alanda güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin tamamlanmasından sonra toplanan ve çuvallanan kurutulmuş mahsuller İtalya´ya ihraç edilerek makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılıyor.

Geçen yıl 100 dönümlük alanda deneme amaçlı başlattıkları domates kurutma işini 300 dönümlük alanda devam ettirdiklerini, 67 tonunu İtalya'ya gönderdiklerini anlatan Cüneyt Duk, ayrıca ilçe ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: