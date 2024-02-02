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        Otobüste 2 kilo 311 gram uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

        BİTLİS'te, jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüste, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:40
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        Otobüste 2 kilo 311 gram uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
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        BİTLİS'te, jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüste, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcunun üst aramasında; 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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