Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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