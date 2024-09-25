Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tatvan ilçesi Yumrukaya köyü olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de oldu. 8,67 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tatvan’ın yanı sıra Bitlis kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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