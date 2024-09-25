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        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:27
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        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu ilçelerde de hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tatvan ilçesi Yumrukaya köyü olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de oldu. 8,67 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Tatvan’ın yanı sıra Bitlis kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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