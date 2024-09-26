Van Gölü'ne dalışta karşılaştıkları hayalet ağı temizlediler

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlık eğitimleri veren Yukarı Deniz Derneği üyeleri, Van Gölü’ne yaptıkları sportif dalışta karşılaştıkları mikrobiyalitlere sarılı hayalet ağların bir parçasını temizledi. Dernek Başkanı Cumali Birol, ağların mikrobiyalitlere de zarar verdiğini söyledi.

Adilcevaz ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ve geçen hafta Van Gölü'nde 34,6 metrelik boyutuyla bugüne kadarki en uzun mikrobiyalitlerden birini kayıt altına alan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ve beraberindeki 2 dalgıç, yaptıkları son sportif dalışta ise hayalet ağla karşılaştı. Ağları mikrobiyalitlere sarılı halde gördüklerini belirten Birol, "Hayalet ağın 600 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bunun sadece yarısını alabildik. Çünkü çok büyük bir çaba, çok büyük bir özveri gerekiyor. Bu noktada ağın bir parçasını aldık. Geri kalanını da önümüzdeki günlerde alıp, temizliğini yapacağız" dedi.