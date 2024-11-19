Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyet’ kapsamında Yelkenli köyünde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. ‘Organizatörlük’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kaçak göçmense sınır dışı edildi.

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