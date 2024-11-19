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        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajında, yurda yasa dışı yolarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:15
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        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajında, yurda yasa dışı yolarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 kişi yakalandı. Organizatörlük suçundan gözaltına alınan 2 şüphelidense 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyet’ kapsamında Yelkenli köyünde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. ‘Organizatörlük’ suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen kaçak göçmense sınır dışı edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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