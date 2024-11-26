Bitlis'te kardan kapanan 78 köy yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS'tekar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği illerden biri olan Bitlis'te dün kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.