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        Bitlis'te kardan kapanan 78 köy yolu ulaşıma açıldı

        BİTLİS'tekar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:20
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        Bitlis'te kardan kapanan 78 köy yolu ulaşıma açıldı
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        BİTLİS'tekar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı.

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği illerden biri olan Bitlis'te dün kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        'BUZLANMA VE DON' UYARISI

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle yaptıkları karla mücadele çalışmalarında kapalı olan 84 köy yolundan 78'ini ulaşıma açtıklarını, kapalı 6 köy yolu için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtip, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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