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        Üniversite yurdunda kalan kız öğrencilerden 'Kardeşimin Dolabı' projesi

        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler 'Kardeşimin Dolabı' projesiyle giymedikleri kıyafetleri toplayarak, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının kullanımına sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:00
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        Üniversite yurdunda kalan kız öğrencilerden 'Kardeşimin Dolabı' projesi
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        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler 'Kardeşimin Dolabı' projesiyle giymedikleri kıyafetleri toplayarak, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının kullanımına sunuyor.

        BEÜ'de 1350 kişilik kız öğrenci yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, kendi aralarında 'Kardeşimin Dolabı' projesini başlattı. Yurt Müdürü Hülya Yıldırım’ın fikri üzerine yurtta kalan öğrencilerin de desteğiyle proje, 'Giymediğini Getir', 'Hayat paylaşınca güzel', 'Kimine göre fazla olan bir diğerine ihtiyaç olabilir' sloganlarıyla hayata geçirildi. Öğrenciler proje kapsamında giymedikleri giysilerini toplayarak, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının kullanımına sunuyor. Öğrenciler, topladığı kıyafetleri yıkayıp ütüleyip ardından da yemekhane girişine kurdukları masalarda ihtiyacı olan öğrenci arkadaşları için sergiliyor. İhtiyacı olan öğrenciler de beğendiği kıyafetleri alıyor.

        Öğrencilerden Esranur Cengiz, bu projeyle gönüllere dokundukları için mutlu olduklarını belirterek, "Proje kapsamında topladığımız kıyafetleri önce yıkayıp ütülüyoruz. Daha sonra da kullanılacak konuma getiriyoruz. Ardından burada masalarda sergileyerek öğrenci kardeşlerimizin beğenisine sunuyoruz. Yaklaşık 1 ay önce başlattığımız projemiz kısa sürede olumlu olarak bizlere döndü. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. İhtiyacı giderdiğimiz için çok mutluyuz. Bu projemizi önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi için çalışıyoruz. Projemiz Yurt Müdürümüz Hülya Yıldırım tarafından ortaya atıldı. Biz öğrenciler de ona bu projede destek verdik. Şu an ‘İyi ki yaptık’ diyoruz. Bu projeyle hem mutlu oluyorlar hem de ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" diye konuştu.

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        Galeri

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