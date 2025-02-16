Bitlis'te 'Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali' başladı (2)

KAYAKÇILAR,MEŞALELERLE GÖSTERİ YAPTI

Bitlis Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Meşaleli Kayak ve Müzik Festivali', akşam saatlerinde sporcuların meşaleli kayak gösterisi ile son buldu. Kayak merkezine gidenler, yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışırken, gösteriyi Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ile vatandaşlar izledi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, soğuğa ve sise rağmen kayak tesisine gelen vatandaşlara teşekkür etti. Tanğlay, “Elaman Hanımızın bulunduğu mevkide 4’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz kar şenliğimizin sonuna geldik. Bugün sabah başlayan etkinliğimize binlerce vatandaşımızı burada ağırladık. Tarihi Elaman Hanının yanında güzel bir tesisimiz var. Bununla beraber burada gelenlere ikramlarımız da oldu. Kızak ve kayak yapanlar oldu. Bu etkinliğe sadece Bitlis ve ilçeleri değil, komşu illerimizden katılım oldu. İnşallah karın başkenti olan Bitlis’te bu şenlikleri devam ettireceğiz.