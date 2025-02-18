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        Yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı

        BİTLİS'teyol kontrolü sırasında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin çekilen röntgenlerinde, midelerinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:45
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        Yabancı uyruklu 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı
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        BİTLİS'teyol kontrolü sırasında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin çekilen röntgenlerinde, midelerinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edildi. Yutulan 96 kapsül, tıbbi müdahale ile çıkarıldı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile 2 şüphelinin midesinden paketlenerek yutulan 96 kapsül içerisinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıktı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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