Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 2 yaralı

BİTLİS'te kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Otobüsteki 2 yolcu, hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan yolu Tatvan girişindeki kavşakta meydana geldi. Bitlis'ten Van'a giden E.Ç. yönetimindeki 65 BJ 359 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş yapmaya çalışan yabancı uyruklu J.G.'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı TIR, kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.