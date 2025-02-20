Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 2 yaralı
BİTLİS'te kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.
BİTLİS'te kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Otobüsteki 2 yolcu, hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan yolu Tatvan girişindeki kavşakta meydana geldi. Bitlis'ten Van'a giden E.Ç. yönetimindeki 65 BJ 359 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş yapmaya çalışan yabancı uyruklu J.G.'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı TIR, kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.