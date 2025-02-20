Bitlis'te, trafik polisleri yolda kalan araçları itti

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplı yollarda bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı. Sürücülerin yardımına koşan trafik polisleri araçları iterek kaldıkları yerden kurtardı. Araçları kurtarma çalışmalarında çekici de kullanıldı.

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