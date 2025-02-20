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        Bitlis'te, trafik polisleri yolda kalan araçları itti

        BİTLİS'te kar nedeniyle yolda kalan araçları trafik polisleri iterek kaldıkları yerden kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:30
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        Bitlis'te, trafik polisleri yolda kalan araçları itti
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        BİTLİS'te kar nedeniyle yolda kalan araçları trafik polisleri iterek kaldıkları yerden kurtardı.

        Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Karla kaplı yollarda bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı. Sürücülerin yardımına koşan trafik polisleri araçları iterek kaldıkları yerden kurtardı. Araçları kurtarma çalışmalarında çekici de kullanıldı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, yağışlı havalarda halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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