Bitlis'te kara saplanan araçtakilerin yardımına ekipler yetişti

Bitlis'te yoğun kar, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Tatvan ilçesinden, yaşadıkları köye doğru yola çıkan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 AF 3236 plakalı hafif ticari araç, Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü Kepenek mezrası mevkisinde kara saplandı. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Tatvan İlçe Özel İdare ekipleri ile Tatvan İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

BİTLİS'te köylerine gitmek üzere yola çıkan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kara saplanarak yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve İlçe Özel İdare ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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