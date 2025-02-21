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        Bitlis'te kara saplanan araçtakilerin yardımına ekipler yetişti

        BİTLİS'te köylerine gitmek üzere yola çıkan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kara saplanarak yolda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:35
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        Bitlis'te kara saplanan araçtakilerin yardımına ekipler yetişti
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        BİTLİS'te köylerine gitmek üzere yola çıkan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kara saplanarak yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve İlçe Özel İdare ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Bitlis'te yoğun kar, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Tatvan ilçesinden, yaşadıkları köye doğru yola çıkan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 AF 3236 plakalı hafif ticari araç, Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü Kepenek mezrası mevkisinde kara saplandı. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Tatvan İlçe Özel İdare ekipleri ile Tatvan İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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