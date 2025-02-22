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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 300 köy yolu kapalı

        BİTLİS'te4 gün boyunca kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi aştı, araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:10
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        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 300 köy yolu kapalı
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        BİTLİS'te4 gün boyunca kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi aştı, araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kentte 300 köye de ulaşım sağlanamıyor.

        Bitlis'te 4 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kara gömülen araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte yağan karın 59 santimetre, toplam kar kalınlığının 128 santimetre olduğunu bildirdi.

        EKİPLER SAHADA

        Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütürken, belediye temizlik ekipleri de kaldırım ve merdivenlerdeki karları küreklerle temizledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde 300 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu söyledi. 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 100'e yakın personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Kurtkan, kar yağışının durumuna göre kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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