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        Bitlis merkezli 'joker' operasyonunda 27 tutuklama

        BİTLİS merkezli 32 ilde, motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik düzenlenen 'joker' operasyonunda gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:35
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        Bitlis merkezli 'joker' operasyonunda 27 tutuklama
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        BİTLİS merkezli 32 ilde, motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik düzenlenen 'joker' operasyonunda gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarına gerçek adayların yerine başkalarının girdiği ihbarını aldı. Ekipleri yaptığı araştırmada okuma yazma bilmeyen adayların yerine para karşılığında ‘joker’ olarak tabir edilen kişilerin girdiği ve organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi. Ekipler, 6 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan’da 32 ilde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 43'ü organizatör 301 kişi, 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

        Organizatör olduğu belirtilen 43 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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