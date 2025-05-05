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        140 türe ev sahipliği yapan İron Sazlığı'ndan kuş manzaraları

        BİTLİS'in Güroymak ilçesindeki İron Sazlığı, 140'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:45
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        140 türe ev sahipliği yapan İron Sazlığı'ndan kuş manzaraları
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        BİTLİS'in Güroymak ilçesindeki İron Sazlığı, 140'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Bitlis Eren Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, sazlığın tam bir kuş cenneti olduğunu söyledi.

        Güroymak’taki 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edilen İron Sazlığı, baharın gelişiyle birlikte birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Yırtıcı kuşlar, balıkçıllar, ötücü kuşlar ve su kuşları gibi 140'a yakın kuş türünü barındıran sazlık, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgede uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, İron Sazlığı'nın tam bir kuş cenneti olduğunu söyledi.

        'BELGESEL TADINDA DENEYİM'

        Dr. Öğretim Üyesi Önen, "Bitlis ilimiz sazlıkları, bataklık alanları ve masmavi gölleriyle birbirinden güzel doğa güzelliklerine sahip bir kentimiz. Bu doğa harikası yerlerden biri olan Büyük İron Sazlığı, Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş ili sınırları içerisinde yer almakta ve oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Birçok kuş türünü barındıran bu bölge, zengin kuş çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bahar mevsiminde bölgeye akın akın kuş sürüleri gelmeye devam ediyor. Adeta tropikal bölgeleri andıran, rengarenk kuşların ziyaret ettiği, belgesel tadında deneyim sunan doğa harikası bir yerdir. Yaptığımız çalışmalarda burada 140'a yakın kuş türü bulunuyor" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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