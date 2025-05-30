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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:50
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli ise tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tatvan merkezli 4 ayrı adrese Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 888,48 gram sentetik kannabinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2’si cezaevinde olmak üzere toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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