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        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda

        BİTLİSArı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekip, "Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:02
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        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda
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        BİTLİSArı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekip, "Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor" dedi.

        Bitlis'te kuraklık nedeniyle bal üretimi yarıya düşerken, 2 yıldır yaşanan rekolte düşüşü arıcıları düşündürüyor. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, "İlimizde ve çevre illerde bu sezon arıcılar için zor şartlar yaşanacak. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor. Bazı arıcılarımız, 30 yıldır arılarını aynı yere koyuyor. Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Yoğun bal akımının olduğu bu günler, 15 Haziran-15-Temmuz arası, bizim ilimizin en yoğun bal akımının olduğu günlerdir. Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor" dedi.

        'BÖLGEMİZDE BİR KURAKLIK'

        Caner Güngördü, "Bu, önümüzdeki zamanlarda kışa doğru arı kayıplarına neden olacaktır. Çevre illerimizden de aynı sıkıntı geliyor. Sadece ilimizde değil, bölgemizde bir kuraklık var. Arıcılık olarak çok zor günler geçireceğimiz kesin. Zaten 2 yıldır umduğunu bulamayan ilimiz arıcıları, bu yılın da böyle geçmesiyle çok zor günler geçirecek" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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