Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda

BİTLİSArı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekip, "Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor" dedi.

Bitlis'te kuraklık nedeniyle bal üretimi yarıya düşerken, 2 yıldır yaşanan rekolte düşüşü arıcıları düşündürüyor. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, "İlimizde ve çevre illerde bu sezon arıcılar için zor şartlar yaşanacak. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor. Bazı arıcılarımız, 30 yıldır arılarını aynı yere koyuyor. Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Yoğun bal akımının olduğu bu günler, 15 Haziran-15-Temmuz arası, bizim ilimizin en yoğun bal akımının olduğu günlerdir. Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor" dedi.